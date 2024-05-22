Пьяные россияне выкинули из окна пятого этажа двух детей своей знакомой

В Запорожье мать оставила своих детей под присмотром пьяных знакомых. Они скинули малышей с балкона пятого этажа.

По данным РЕН ТВ, в жительница Бердянска оставила на время отъезда годовалую дочь и трехлетнего сына с 62-летним мужчиной и 47-летней женщиной. Супружеская пара в тот момент находилась в квартире в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге дети выпали с пятого этажа жилого дома на улице Софийской. Очевидцы увидели малышей лежащими без верхней одежды около подъезда. Они получили множественные ушибы. Мальчика и девочку госпитализировали в реанимацию. Их состояние оценивают как тяжелое.

До этого в Екатеринбурге четырехлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа и выжил. По данным источника, ЧП произошло рано утром в понедельник, 6 мая.

Также мы писали, что в Ленобласти пятилетняя девочка умерла, выпав из окна из-за недосмотра родителей.