Семилетняя девочка отравилась средством от тараканов в Подмосковье

В Подмосковье семилетнюю девочку увезли в больницу после того, как она выпила средство от тараканов. Инцидент произошел вечером 26 января в Красногорске.

Ребенок случайно выпил средство для уничтожения тараканов. Родители увидели, что ей стало плохо и вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики приняли решение о госпитализации девочки.

В больнице у девочки выявили острое отравление инсектицидами, сообщают источники телеканала РЕН ТВ.

Правоохранители выясняют, как ребенок выпил отраву. Они начали проверку по факту инцидента.

Ранее в Пензенской области ребенок выпил средство для прочистки труб. Подробности читайте в этом материале.