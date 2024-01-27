Опубликовано 27 января 2024, 14:09
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Семилетняя девочка отравилась средством от тараканов в Подмосковье
В Подмосковье семилетняя девочка выпила жидкость от тараканов и попала в больницу.
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В Подмосковье семилетнюю девочку увезли в больницу после того, как она выпила средство от тараканов. Инцидент произошел вечером 26 января в Красногорске.
Ребенок случайно выпил средство для уничтожения тараканов. Родители увидели, что ей стало плохо и вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики приняли решение о госпитализации девочки.
В больнице у девочки выявили острое отравление инсектицидами, сообщают источники телеканала РЕН ТВ.
Правоохранители выясняют, как ребенок выпил отраву. Они начали проверку по факту инцидента.
Ранее в Пензенской области ребенок выпил средство для прочистки труб. Подробности читайте в этом материале.