Пьяная следовательница насмерть сбила велосипедиста в Мариинске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Замначальника следственного отдела полиции 41-летняя Оксана Князева сбила велосипедиста вечером 3 августа в Мариинске (Кемеровская область). Женщина поехала на автомобиле за алкоголем после того, как она выпивала в компании друзей.

В итоге красный «Митсубиси», за рулем которого и находилась Князева, несколько метров протащил велосипедиста по дороге. Сообщается, что мужчина скончался на месте до прибытия медиков.

Следовательница хотела покинуть место ДТП, однако один из очевидцев успел вынуть ключи из замка зажигания машины. Сейчас делом занимаются правоохранительные органы. Сообщается, что в крови Князевой обнаружили алкоголь.

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