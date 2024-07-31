Попавшим в ДТП в Турции туристам компенсировали ущерб билетами в аквапарк. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Две туристки из России 29 июля прилетели в Турцию вместе с детьми. Сразу по прибытию они отправились на трансфере вместе с гидом туристической компании и водителем в отель. Однако по пути водитель заснул и потерял управление над автомобилем.

В результате машина вылетела с дороги и врезалась в бетонное ограждение. Одна из девушек вылетела через окно — врачи диагностировали у нее ушибы и подозрение на сломанную ключицу.

Сотрудник туроператора поспешил замять ситуацию и предложил в обмен на молчание оплатить туристке лечение, однако необходимости в этом не было — у девушки действовала страховка. Тогда он предложил подарить несколько билетов в местный аквапарк. От этого предложения пострадавшая тоже отказалась.

Ранее мы писали о том, что избивших полицейских туристок из России не выпускают из Турции второй месяц.