Пьяная россиянка толкнула двух девочек под поезд

В Ленинградской области пьяная местная жительница толкнула под движущийся поезд двух девочек. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Отмечается, что ЧП произошло днем 16 марта 2024 года на железнодорожной станции Саблино в Тосненском районе. Нетрезвая 35-летняя женщина толкнула с платформы «Саблино» под движущийся электропоезд двух школьниц. Спасти девочек удалось 17-летнему юноше. После этого злоумышленница нецензурно его обругала и ударила по лицу.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на убийство двух лиц» (ч. 3 ст. 30, п.п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и «Хулиганство» (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Выяснилось, что ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности.

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