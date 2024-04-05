В Москве женщина удерживала мать и ребенка в горящей квартире, один человек умер

В Москве женщина не выпускала из горящей квартиры мать и ребенка. В результате один человек погиб. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, пожар произошел в жилом доме на Самаркандском бульваре. Причина пока не уточняется. Известно, что на тот момент в помещении находилось как минимум два человека и среди них несовершеннолетний. По предварительной информации, они не могли выбраться, так как их удерживали.

«По предварительным данным, женщина не выпускала из квартиры свою мать и ребенка», - рассказал источник.

О пожаре стало известно 5 апреля, и экстренные службы смогли оперативно его потушить. Однако одна женщина все-таки погибла. Информация об остальных пострадавших пока уточняется. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее стало известно, что многодетный отец из Богдановича, потерявший в пожаре четверых детей, оказался насильником. Его младшая дочь рассказала о домогательствах отца. По ее словам, жертвами были еще и ее сестры 10 и 17 лет.