Написал, что устал от одиночества: российский школьник попрощался с одноклассниками в чате и покончил с собой

В Казани восьмиклассник покончил с собой. Перед этим он попрощался с одноклассниками в чате, а на странице в соцсетях написал, что устал от одиночества.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash.

Трагедия произошла вечером на проспекте Универсиады. Тело ребенка нашли спустя час после его сообщения в соцсетях.

Погибший ребенок учился на четыре и пять, занимался шахматами, участвовал в соревнованиях и занимал призовые места. У школьника не было конфликта с родителями.

Ранее сообщалось о смерти 12-летней школьницы в Башкирии. Девочка покончила с собой, оставив 10 предсмертных записок. Умершая хорошо училась, побеждала в олимпиадах, жила с мамой и бабушкой. В день трагедии она вернулась из школы в хорошем настроении.