Опубликовано 04 апреля 2024, 21:32
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Написал, что устал от одиночества: российский школьник попрощался с одноклассниками в чате и покончил с собой
В Казани восьмиклассник попрощался с одноклассниками в чате и покончил с собой.
© Freepik
В Казани восьмиклассник покончил с собой. Перед этим он попрощался с одноклассниками в чате, а на странице в соцсетях написал, что устал от одиночества.
Об этом сообщил Telegram-канал Mash Iptash.
Трагедия произошла вечером на проспекте Универсиады. Тело ребенка нашли спустя час после его сообщения в соцсетях.
Погибший ребенок учился на четыре и пять, занимался шахматами, участвовал в соревнованиях и занимал призовые места. У школьника не было конфликта с родителями.
Ранее сообщалось о смерти 12-летней школьницы в Башкирии. Девочка покончила с собой, оставив 10 предсмертных записок. Умершая хорошо училась, побеждала в олимпиадах, жила с мамой и бабушкой. В день трагедии она вернулась из школы в хорошем настроении.
Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash Iptash
Автор:Лилия Караева