Пуля задела мозг: 10-летний мальчик выстрелил в друга из пистолета
Школьник из Башкирии случайно выстрелил в голову друга из пистолета отца.
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В Башкирии школьник случайно выстелил в друга из отцовского пистолета. Пуля задела мозг. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
По данным источника, все произошло в Бураево. Ребята решили «потренироваться» в стрельбе. 10-летний мальчик украл у отца пневматический пистолет. Один из них расставлял мишени, другой заряжал оружие, и случайно нажал на курок. Пуля попала в висок его товарищу и раздробила череп.
Пострадавшего доставили в районную больницу, но врачи не стали рисковать и отправили ребенка в медучреждение в Уфе. Юному пациенту сделали сложную операцию. Выяснилось, что пуля разломилась и задела мозг. Благодаря нейрохирургам школьник остался жив и уже идет на поправку.
Похожий случай произошел в Екатеринбурге. Там подросток выстрелил в друга из купленного в интернете пистолета. 15-летние парни приобрели таких два, а затем, посетив пункт выдачи товаров, отправились стрелять по жестяным банкам возле детской больницы. Однако в какой-то момент один из друзей настолько заигрался, что стал крутить пистолет, пока он вдруг случайно не нажал на курок.
Ранее мы писали о том, что учительницу музыки подстрелил подросток в Петербурге.