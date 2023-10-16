Пуля задела мозг: 10-летний мальчик выстрелил в друга из пистолета

В Башкирии школьник случайно выстелил в друга из отцовского пистолета. Пуля задела мозг. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным источника, все произошло в Бураево. Ребята решили «потренироваться» в стрельбе. 10-летний мальчик украл у отца пневматический пистолет. Один из них расставлял мишени, другой заряжал оружие, и случайно нажал на курок. Пуля попала в висок его товарищу и раздробила череп.

Пострадавшего доставили в районную больницу, но врачи не стали рисковать и отправили ребенка в медучреждение в Уфе. Юному пациенту сделали сложную операцию. Выяснилось, что пуля разломилась и задела мозг. Благодаря нейрохирургам школьник остался жив и уже идет на поправку.

Похожий случай произошел в Екатеринбурге. Там подросток выстрелил в друга из купленного в интернете пистолета. 15-летние парни приобрели таких два, а затем, посетив пункт выдачи товаров, отправились стрелять по жестяным банкам возле детской больницы. Однако в какой-то момент один из друзей настолько заигрался, что стал крутить пистолет, пока он вдруг случайно не нажал на курок.

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