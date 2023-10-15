Учительница музыки рассказала о подростке, стрелявшем в нее

Учительница музыки рассказала подробности страшного вечера и о стрелявшем в нее подростке. Это произошло в Санкт-Петербурге рядом со школой на Яхтенной улице.

Как пишет 78.ru, женщина в девять вечера шла домой через двор недалеко от школы. Внезапно она увидела толпу подростков, у одного из которых в руках был автомат. Молодые люди матерились, а учительница не поняла агрессии в ее сторону и вскоре подумала, что ей показалось из-за темноты.

Однако как только женщина пошла вперед, она увидела яркий свет, который светил от фонарика на каске подростка. В ту же секунду она почувствовала резкую боль.

Женщина поняла, что в нее выстрелили и начала кричать, после чего подростки разбежались. Учительница вызвала экстренную службу. Сейчас она чувствует себя в порядке, но травмированное место сильно болит.

Ранее мы писали, что конфликт в кафе с собственным дядей обернулся для подростка сломанным носом.