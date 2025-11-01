Пуля до сих пор находится в груди: 6-летний мальчик несколько раз выстрелил в учительницу

В США 6-летний школьник несколько раз выстрелил из пистолета в учительницу. Об этом сообщает Mirror.

В январе 2023 года учительница начальной школы получила ранение в руку и грудь. Несмотря на травму легкого, она успела вывести учеников из класса, прежде чем потеряла сознание.

Потерпевшая перенесла 6 операций и почти 2 недели была в больнице. Пуля до сих пор находится в ее груди, женщина потеряла подвижность левой руки. Кроме того, она больше не может работать в школе.

Американка подала иск на 40 млн долларов против бывшей помощницы директора. Якобы руководство было осведомлено о том, что 6-летний школьник вооружен, но не предприняло никаких действий.

Мать стрелявшего приговорена к 4 годам лишения свободы за халатное обращение с ребенком и незаконное хранение оружия. По данным следствия, мальчик достал пистолет из сумки родительницы.

