«В шутку»: мать расстрелявшего школьника десятиклассника в Калининграде назвала все игрой

Мать десятиклассника из Калининграда, который расстрелял из страйкбольного автомата 13-летнего мальчика, объяснила поступок сына. Женщина в беседе с телеканалом «360» заявила, что это был несчастный случай.

Напомним, что пострадавший был доставлен в больницу с пулевыми ранениями шеи, туловища и конечностей. Мать стрелявшего школьника уверяет, что у него не было злых намерений.

По словам женщины, все произошло после того, как один из подростков отобрал у другого вейп. При этом ребятам не поругались, а стрелять начали в форме игры.

«Они в шутку предложили такую, как игру, что выстрелят по разу друг друга, и все, разойдутся», — объяснила она.

Мать десятиклассника отметила, что во время выстрела ее сына курок на ружье дал сбой. Началась стрельба, которую подросток пытался прекратить, но ничего не получалось. Он действительно не хотел травмировать мальчика, все произошло само по себе.

Женщина призналась, что в ее сына тоже стреляли несколько раз. У него на животе и спине тоже остались ссадины. Сейчас парень находится в шоковом состоянии и очень переживает из-за случившегося. Мать пробовала связаться с отцом пострадавшего и предлагала деньги на лечение, но ей ответили отказом. По ее словам, его родные настаивают на реальном наказании.

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