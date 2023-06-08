Проследил и изнасиловал: житель Петербурга напал на 17-летнюю сестру жены в поле

В Санкт-Петербурге 30-летний мужчина следил за 17-летней сестрой своей жены, а потом напал на нее в поле и изнасиловал. Об этом сообщается на сайте «78.ru».

По данным источника, все произошло ночью 4 июня. Житель подкараулил молодую родственницу в поле и изнасиловал. Девушка была доставлена в больницу. Врачи диагностировали ушиб мягких тканей лица, головы, левого бедра, а также множественные ссадины конечностей и туловища.

Полицейские обнаружили автомобиль 30-летнего мужчины, куда он предположительно затащил свою жертву. Потом удалось найти самого жителя. Он задержан, сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали о том, как в Подмосковье трое мужчин распивали алкоголь с соседом и изнасиловали его жену. 37-летний, 28-летний и 26-летний жители Подмосковья употребляли спиртные напитки с соседом и его 35-летней женой. Далее его избили, а супругу изнасиловали. Затем преступники скрылись в одной из квартир.

Еще один случай произошел в Волгограде. Там мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку и отправился за пивом с креветками.