В Волгограде мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку и отправился за пивом с креветками

В Волгограде 48-летний бывший заключенный подкараулил девочку в подъезде и совершил действия сексуального характера. Мужчину задержали спустя несколько дней, когда он прогуливался с пивом и креветками.

Подробности этой истории сообщил сайт «ПроГород».

Инцидент произошел в мае. Жертвой мужчины стала 8-летняя девочка. В тот день она возвращалась домой.

Мужчина был задержан спустя три дня, когда он неспеша прогуливался у рынка с пивом и креветками. Его заключили под стражу.

Местные жители рассказали, что ранее он был судим и отбывал наказание в тюрьме.

7 июня мы писали, что 16-летний подросток надругался над сестрой, пока та спала. Соответствующие снимки появились в анонимном Telegram-чате. Регион, где произошло преступление, не установлен. Известно, что пострадавшей девочке 5 лет.