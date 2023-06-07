В Подмосковье трое мужчин распивали алкоголь с соседом и изнасиловали его жену

7 июня в Богородском городском округе Подмосковья твое мужчин изнасиловали женщину. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на помощника руководителя ГСУ СК России по региону Ольгу Врадий.

По данным следствия, 5 июня 37-летний, 28-летний и 26-летний жители Подмосковья употребляли спиртные напитки с соседом и его 35-летней женой. Далее его избили, а супругу изнасиловали. Затем преступники скрылись в одной из квартир.

Позже полиция задержала злоумышленников. В настоящий момент проводится комплекс следственных мер. Им вменяется преступление, ответственность за которое предусмотрена в ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»).

«Проведен осмотр места происшествия, допросы и очные ставки, обыск в квартире одного из задержанных, назначены молекулярно-генетические и товароведческие судебные экспертизы по изъятым образцам и предметам. Кроме этого, подозреваемые проверяются на причастность к совершению иных преступлений на территории Москвы и Московской области», — заключила Врадий.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения их под стражу.

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