Просил уступить место пожилой женщине: 86-летнего пенсионера залили перцовкой в автобусе
© Pxhere.com
В Петербурге мужчина распылил перцовый баллончик в лицо 86-летнему пенсионеру в автобусе. Подробности сообщает полиция города.
Инцидент произошел утром 7 ноября в Московском районе. Пенсионер поругался с пассажиром автобуса из-за того, что тот отказался уступить место пожилой женщине. Во время конфликта мужчина распылил баллончик в лицо дедушке.
Пострадавшему понадобилась медицинская помощь в травмпункте из-за ожога лица и шеи.
Правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Нападавшего пока не задержали, его разыскивают в настоящий момент.
