Просил уступить место пожилой женщине: 86-летнего пенсионера залили перцовкой в автобусе

В Петербурге мужчина распылил перцовый баллончик в лицо 86-летнему пенсионеру в автобусе. Подробности сообщает полиция города.

Инцидент произошел утром 7 ноября в Московском районе. Пенсионер поругался с пассажиром автобуса из-за того, что тот отказался уступить место пожилой женщине. Во время конфликта мужчина распылил баллончик в лицо дедушке.

Пострадавшему понадобилась медицинская помощь в травмпункте из-за ожога лица и шеи.

Правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Нападавшего пока не задержали, его разыскивают в настоящий момент.

До этого в Подмосковье два жителя залили перцовым газом детей, которые гуляли на площадке. Ребят пытался защитить сосед, но за смелость он поплатился здоровьем и автомобилем.

Также мы писали, что петербуржец залил глухонемых перцовым баллончиком в лифте жилого дома.