Петербуржец залил глухонемых перцовым баллончиком в лифте жилого дома

Неизвестный распылил слезоточивый газ в кабине лифта в одном из домов Санкт-Петербурга, где находились глухонемые. Полиции удалось задержать хулигана.

18 мая трое глухонемых петербуржцев получили ожоги в доме на Ивановской улице после того, как неизвестный мужчина распылил баллончик в кабине лифта.

Оказалось, что местный житель позвонил в полицию и сообщил о посторонних в парадной. После он распылил баллончик в лифте, в котором ехала компания.

По данным Фонтанки, всего в кабине лифта находились пять глухонемых человек. О случившемся они рассказали полиции при помощи сурдопереводчика.

44-летнего нарушителя задержали за мелкое хулиганство. Потерпевшие написали заявления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее восьмилетняя девочка из Бразилии умерла, повторяя опасный челлендж в TikTok. Она вдохнула газ из аэрозольного баллончика и потеряла сознание.