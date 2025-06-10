В Подмосковье два жителя залили перцовым газом детей, которые гуляли на площадке

В Подмосковье два жителя накинулись на детей на площадке и залили их перцовым газом. Ребят пытался защитить сосед, но за смелость он поплатился здоровьем и автомобилем.

Подробности происшествия сообщает РЕН ТВ.

Пострадавший мужчина вынужден ходить в солнцезащитных очках после нападения молодых людей. Вандалы также разбили битой его машину, транспортное средство сплошь усеяно осколками.

Как пишет издание, одному из злоумышленников 17 лет. Его приятель с перцовым баллончиком на 13 лет старше.

В один день молодые люди напали и на подростка, который заступился за детей - к ним приставали неадекватные приятели. После конфликта он оказался в больнице с ожогами слизистой глаза и века. Очевидица сообщила, что нападавшие использовали баллон для медведей, который применяют не для самообороны, а для нападения.

Местные жители жалуются, что мужчина постарше «держит в страхе целый район», а все его действия остаются безнаказанными.

Ранее сообщалось, что в Петербурге неизвестный мужчина распылил баллончик в кабине лифта. Трое глухонемых петербуржцев получили ожоги.