Прошла через ягодицу до поясницы: в женщину вонзилась ножка стула во время мытья окон

В больницу Санкт-Петербурга в тяжелом состоянии доставили женщину, в которую вонзилась ножка стула. Инородный предмет пронзил ягодицу россиянки и достиг поясницы. Об этом сообщает Фонтанка.

По информации источника, жительница северной столицы затеяла уборку в своей квартире, которая окончилась для нее госпитализацией. Дело в том, что во время мытья окон каким-то образом она угодила на ножку стула, которая проникла довольно глубоко - до правой поясничной области.

Пострадавшую экстренно привезли в больницу. Сейчас она находится в реанимации, и врачи делают все, чтобы спасти ее жизнь. Другие подробности пока не разглашаются.

Ранее в Ленобласти мужчина скончался после того, как случайно сел на ножку стула. Жена погибшего призналась, что он упал на перевернутую мебель и серьезно пострадал. Его доставили в клинику и сразу поместили в реанимацию. Однако медики ничего не смогли сделать, и он умер.

Также похожая ситуация произошла с маленьким ребенком. 7-летний мальчик приземлился с велосипеда на металлический штырь, после чего скончался.