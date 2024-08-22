Пропавшую учительницу из Челябинска нашли мертвой на Маврикии. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

29-летняя россиянка убита на Маврикии: ее тело обнаружили со множественными ножевыми ранениями. Труп был закопан в районе Ля-Мари. По подозрению в убийстве задержан местный житель, с которым она отправилась на прогулку. Отмечается, что он дал признательные показания.

Напомним, что учительница из Челябинска отправилась в путешествие с подругой. Она планировала вернуться в Россию к концу лета.

Ранее в Турции пропала 48-летняя замдиректора московской школы для детей-инвалидов. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что тела двух погибших обнаружили в районе затопления яхты у берегов Сицилии.