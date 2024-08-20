В Турции пропала 48-летняя замдиректора московской школы для детей-инвалидов

В Турции четвертый день ищут пропавшую россиянку. Она приехала за границу из Москвы, где работает замдиректора школы для реабилитации детей-инвалидов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Источник выяснил, что 17 августа 48-летняя жительница столицы в восьмом часу утра вышла из отеля, в котором проживала, и отправилась на прогулку по пешеходной тропе. По данным Telegram-канала Mash, популярный у туристов путь проходит через перевал. Обратно спуститься женщина должна была на водном транспорте, но она не вернулась. Больше ее никто не видел.

Сотрудники экстренных служб Мармариса занимаются поискали пропавшей москвички. Привлечены собаки. Отмечается, что обследовано минимум 11 квадратных километров.

Родственники россиянки сильно переживают за нее, так как она должна была вернуться еще 19 августа. С Турцией они поддерживают связь через турагентство.

Другие подробности выясняются.

Ранее в Италии без вести пропал мультимиллионер Майк Линч. Он был на борту затонувшей из-за торнадо яхты. Его жена смогла спастись.