Тела двух погибших обнаружили в районе затопления суперъяхты у берегов Сицилии

У берегов Сицилии, где затонула суперъяхта с пассажирами на борту, обнаружили тела двух погибших. Пока их личности неизвестны. Подробности передают издания Reuters и Sky News.

По данным источников, число жертв в результате крушения судна выросло до трех. До обнаружения новых трупов было известно только об одном погибшем. Однако пока неизвестно, кем были умершие. Опознать их все еще не удалось.

К слову, мультимиллионер Майк Линч, являющийся владельцем яхты, по-прежнему числится как без вести пропавший. Напомним, что вместе с бизнесменом на борту была его жена, но ей удалось спастись.

О крушении стало известно 19 августа. Судно затопило около 5 часов утра напротив Портичелло в провинции Палермо. На яхте отдыхали 12 пассажиров, которых пригласил Майк Линч, а также там находились 10 членов экипажа. Пропавшими без вести числились шесть человек.

Поиски людей, которые были на борту во время крушения, продолжаются.

Ранее одна из спасшихся женщин рассказала, как не дала утонуть годовалой дочери. Пока выжившие ждали шлюпки, она держала девочку на вытянутых руках над водой.