Пропавшую супругу погибшего на берегу в Выборге геолога нашли мертвой

Тело жены геолога, погибшего при взрыве под Выборгом, нашли поисковики. Об этом сообщается на сайте 47news.

По данным источника, труп был найден в ходе расследования дела о гибели мужчины на берегу озера Большое Зеленинское под Выборгом.

Напомним, что ранее возле водоема нашли труп мужчины. На месте находки были следы взрыва. Позже выяснилось, что тело принадлежало инженеру-геологу. Он несколько дней назад пошел с супругой в поход.

Источник утверждает, что источником взрыва послужила полевая баня, сооруженная супругами. Подчеркивается, что для повышения теплоотдачи они использовали боевые снаряды, найденные в лесу, один из них взорвался.

Также сообщается, что личности мужа и жены уже установили. Мужчине было 62 года, а его жене 60. Следователи продолжают разбираться в произошедшем.

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