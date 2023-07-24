Привязали к ноге гирю и бросили в воду: в Подмосковье нашли труп молодого парня

В водохранилище в Мытищах рыбак обнаружил труп 25-летнего москвича. К ноге погибшего наручниками была пристегнута гиря весом 16 кг. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Рано утром житель Мытищ решил порыбачить и заплыл на середину водохранилища. В воде он увидел тело молодого человека, к ноге которого пристегнули гирю. Мужчина сразу позвонил в полицию.

Стражи правопорядка вытащили тело на берег, осмотрели его и выяснили, что парень умер примерно две недели назад. Его личность удалось восстановить. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства смерти москвича.

Как передает пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью, на данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

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