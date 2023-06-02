В Колпино нашли изрезанный труп пропавшей воспитательницы детского сада

В Колпино обнаружили тело пропавшей 31 мая воспитательницы детского сада. Мертвая женщина лежала в подъезде многоквартирного дома по бульвару Трудящихся. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на Главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно, погибшую нашел неизвестный. Он позвонил в экстренную службу и рассказал о теле. Приехавший на место наряд увидел труп, лежащий на лестничной площадке 12-го этажа. У женщины было колото-резанное ранение в области сердца. Примечательно, что за несколько дней до этого женщина была объявлена пропавшей.

По информации издания 78.ru, тело погибшей было отправлено в морг, а с места происшествия изъяты два ножа, шприц и другие предметы. Предварительно, все вещи принадлежали ей.

Также в ходе расследования удалось установить, что россиянка страдала из-за постковидного расстройства психики. Она довольно тяжело болела, а после выздоровления ее уволили с должности воспитателя в детском саду. Остальные подробности выясняются.

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