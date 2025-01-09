Пропавшую россиянку нашли в Турции с жалобой на провалы в памяти

Пропавшую туристку из Нальчика нашли в Турции с жалобой на провалы в памяти. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

23-летнюю девушку нашли спустя 10 дней после пропажи в Стамбуле. Россиянка находится в тяжелом состоянии. Более того, она не может объяснить, что с ней происходило с момента исчезновения: жительница Нальчика жалуется на провалы в памяти.

Напомним, россиянка прилетела в Турцию для празднования дня рождения. Перед пропажей ее видели возле российского консульства в Стамбуле. Она обращалась туда, потому что потеряла паспорт.

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