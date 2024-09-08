В Индонезии пропала 44-летняя россиянка во время восхождения на вулкан Ринджани

44-летняя россиянка Александра пропала в Индонезии во время восхождения на вулкан Ринджани. Женщина не выходит на связь с родными с 29-го августа.

Как сообщает Telegram-канал Baza, женщина с 2022 года живет на Бали. В середине сентября она собиралась приехать в Москву, но до этого Александра планировала съездить на остров Ломбок. Россиянка отправилась в одиночку на вулкан Ринджани. 29-го августа родные поздравляли ее с днем рождения. Тогда Александра сказала, что у нее плохая связь и пообещала перезвонить через пару дней.

Близкие выяснили, что байк Саши до сих пор находится на территории заповедника. Никто не знает ее местонахождение. Родные предполагают, что женщину могла задержать полиция, так как она отправилась на восхождение без местного гида, а это делать запрещено.

На Бали летает и муж Александры, однако он боится принимать участие в поисках из-за просроченной визы и документов. Кроме того, россиянка находится с супругом в процессе развода и практически с ним не общается.

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