Пропавший на 45 лет мужчина вернулся к семье, получив удар по голове

Пропавший на 45 лет житель Индии вернулся к семье, получив удар по голове. Об этом сообщает Times of India.

В 16 лет житель Индии получил травму головы, после чего потерял память. Он взял себе новое имя и уехал жить в другой штат. Семья мужчины считала его погибшим.

Сменив место проживания, потерпевший женился и стал отцом троих детей. Через 45 лет он вновь получил травму головы, и память стала к нему возвращаться. Теперь мужчина воссоединился с братьями и сестрами. Однако родители до смерти так и не узнали, что сын жив.

