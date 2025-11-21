Пропавший на 45 лет мужчина вернулся к семье, получив удар по голове
© freepik
Пропавший на 45 лет житель Индии вернулся к семье, получив удар по голове. Об этом сообщает Times of India.
В 16 лет житель Индии получил травму головы, после чего потерял память. Он взял себе новое имя и уехал жить в другой штат. Семья мужчины считала его погибшим.
Сменив место проживания, потерпевший женился и стал отцом троих детей. Через 45 лет он вновь получил травму головы, и память стала к нему возвращаться. Теперь мужчина воссоединился с братьями и сестрами. Однако родители до смерти так и не узнали, что сын жив.
