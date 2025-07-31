Заставили выпить средство для чистки унитазов: В Индии жена обвинила мужа и его родственников в вымогательстве

В Индии 26-леняя девушка из округа Хатрас обратилась за помощью в полицию. Она рассказала, что подверглась издевательствам со стороны мужа и его родственников. Молодую жену заставили выпить средство для чистки унитазов, передает The Times of India.

Девушка рассказала, что ее выдала замуж мать-инвалид. Женщина насобирала внушительную сумму на свадьбу дочери, заложив землю и взяв кредит. Однако после празднества, которое было устроено за счет семьи невесты, семейство жениха возмутилось из-за небольшого приданого.

Родственники индийца стали издеваться над девушкой ежедневно и требовать от нее денег. В итоге муж и его близкие заставили девушку выпить средство для чистки унитазов, после чего жертва не выдержала унижений и заявила в правоохранительные органы. Каковы результаты обращения пострадавшей, пока не известно.

Ранее в Индии родившийся мертвым мальчик весом 900 грамм внезапно ожил. Чудо произошло прямо перед похоронами.