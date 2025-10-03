В Индии в животе у новорожденного мальчика обнаружили другого ребенка

В Индии зафиксировали чрезвычайно редкий и необычный медицинский случай. В животе у новорожденного мальчика обнаружили другого ребенка.

Это явление называется «плод в плоде». На 500 тысяч детей рождается 1 такой ребенок. В мире зарегистрировано менее 200 случаев.

Как сообщает NDTV, ребенок родился 23 сентября. Он появился на свет, будучи доношенным. Ребенка и его маму признали здоровыми, однако обследование показало наличие внутри ребенка частей второго эмбриона – костей черепа, позвоночника.

Врачи установили, что плод нежизнеспособен и не сможет развиться в самостоятельного ребенка. С согласия родителей врачи проведут операцию по удалению близнеца. Раннее вмешательство, объяснили медики, имеет решающее значение для здоровья ребенка и предотвращает риск осложнений.

Ранее сообщалось, что в Индии врачи оторвали ребенку руку во время родов.