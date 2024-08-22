Пропавшего в Пакистане российского альпиниста Нилова сочли погибшим

Российского альпиниста Сергея Нилова, пропавшего после схода лавины в горах Пакистана, сочли мертвым. Об этом рассказал пресс-секретарь Альпийского клуба Пакистана Каррар Хаидри.

Он отметил, что спасенных и раненых скалолазов привезут в Скарду на вертолетах.

Однако официального признания Нилова погибшим пока не было, пишет РЕН ТВ.

Напомним, группа альпинистов из пяти человек отправилась на вершину Гашербрум IV, чтобы найти тело россиянина Дмитрия Головченко, погибшего в 2023 году. Во время восхождения на них обрушилось «ледяное образование». Двоих альпинистов уже эвакуировали, два человека получили серьезные травмы, еще один член группы считается без вести пропавшим.

Ранее на Маврикии нашли мертвой пропавшую 29-летнюю учительницу из Челябинска. По подозрению в убийстве задержан местный житель, с которым она отправилась на прогулку. Отмечается, что он дал признательные показания.