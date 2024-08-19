Альпинист из России без вести пропал в горах Пакистана. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Группа альпинистов из пяти человек отправилась на вершину Гашербрум IV, чтобы найти тело россиянина Дмитрия Головченко, погибшего в 2023 году. Во время восхождения на них обрушилось «ледяное образование». Двоих альпинистов уже эвакуировали, два человека получили серьезные травмы, еще один член группы считается без вести пропавшим.

Сообщается, что вертолет армии Пакистана ждет хорошей погоды, чтобы попытаться спасти остальных.

Ранее сообщалось, что сорвавшегося с горы на Бали российского туриста искали около суток. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что опыт в детском лагере Тулы закончился для участников ожогами и оторванным пальцем.