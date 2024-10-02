Пропавшего пять месяцев назад 20-летнего россиянина нашли на вокзале: гадалки предсказывали его смерть

В Казани нашли живым 20-летнего парня, который пропал в мае этого года. Гадалки и тарологи говорили, что если молодого человека и обнаружат, то мертвым. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, на майских праздниках молодой человек перестал выходить на связь с родными. Члены семьи обратились в полицию и к волонтерам, чтобы они помогли найти пропавшего. Также для ускорения поисковых операций работали и так называемые экстрасенсы. Они предсказывали, что парень уже мертв, даже видели, как он покончил жизнь самоубийством.

Однако 30 сентября неожиданно появилась информация, что пропавшего видели на вокзале. Его зафиксировала система распознавания лиц. Данные поступили в полицию, а сотрудники правоохранительных органов сообщили о них родителям парня.

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