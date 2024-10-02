Опубликовано 02 октября 2024, 11:361 мин.
Пенсионерка с ножом ворвалась в храм и попыталась срезать иконы
В Санкт-Петербурге пенсионерка с ножом попыталась срезать иконы в храме.
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В Санкт-Петербурге пенсионерка с ножом попыталась срезать иконы в храме. Об этом сообщает Telegram-канал Фонтанка SPB Online.
По информации источника, седовласая женщина около 60 лет вломилась в храм в Красном Селе. Местная жительница попыталась срезать иконы и повредить двери. Священнослужитель оценил ущерб в 20 тысяч рублей.
Полицейские нашли в окрестностях храма пару ножей и шапку. На данный момент пенсионерку ищут.
Ранее в Москве 20-летний мужчина потушил свечи в храме и напал на прихожанку. Подробности читайте в этой новости.
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