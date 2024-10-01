«На них большой спрос»: кенгурят из калужского зоопарка могли похитить для частной коллекции

Неизвестные похитили двух кенгурят из парка птиц «Воробьи» в Жуковском районе Калужской области. В настоящий момент о местонахождении детенышей ничего не известно. Представители зверинца предположили, что животных могли похитить любители экзотики, передает 360.ru.

По их словам, злоумышленники похитили двух рыже-серых валлаби, чей возраст около полугода. Заинтересоваться ими могли частные коллекционеры, для которых этих животные представляют особую ценность.

«Сейчас рынок животных достаточно узкий. Из Европы мало животных, и на них большой спрос: и зоопарки ищут, и частники ищут», — объяснили в парке птиц.

Также работники парка заявили журналистам, что заметили пропажу рано утром. Они были единственными, кто знал о кенгурятах.

Ранее в Госдуме потребовали разобраться с кражей кенгуру из зоопарков России. По словам депутата Госдумы Владимира Бурматов, похитителям грозит до 5 лет колонии.