«На них большой спрос»: кенгурят из калужского зоопарка могли похитить для частной коллекции
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Неизвестные похитили двух кенгурят из парка птиц «Воробьи» в Жуковском районе Калужской области. В настоящий момент о местонахождении детенышей ничего не известно. Представители зверинца предположили, что животных могли похитить любители экзотики, передает 360.ru.
По их словам, злоумышленники похитили двух рыже-серых валлаби, чей возраст около полугода. Заинтересоваться ими могли частные коллекционеры, для которых этих животные представляют особую ценность.
«Сейчас рынок животных достаточно узкий. Из Европы мало животных, и на них большой спрос: и зоопарки ищут, и частники ищут», — объяснили в парке птиц.
Также работники парка заявили журналистам, что заметили пропажу рано утром. Они были единственными, кто знал о кенгурятах.
Ранее в Госдуме потребовали разобраться с кражей кенгуру из зоопарков России. По словам депутата Госдумы Владимира Бурматов, похитителям грозит до 5 лет колонии.