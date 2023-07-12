Пронзила клыками: 11-летняя девочка потеряла сознание после укуса белки в Москве

В одном из московских парков 11-летней девочке понадобилась медицинская помощь после укуса белки. Ребенок потерял сознание и был доставлен в больницу. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По данным источника, все произошло на Крымском валу в Нескучном саду. Девочка играла со своими сверстниками, а рядом была белка. Пострадавшая схватила грызуна и получила укус. Животное испугалось и пронзило ее клыками. Отмечается, что школьница упала в обморок, ей вызвали скорую помощь.

Ребенка экстренно доставили в одну из столичных больниц. Пока никакой информации от близких девочки нет, о ее состоянии тоже ничего не сообщается.

Ранее мы писали о том, как врачи спасают двухлетнюю девочку, отравившуюся ядовитым грибом во время прогулки. Все произошло в Москве, пока мать отвлеклась на несколько минут.

Еще один случай тоже произошел в столице. Укушенный гадюкой мужчина три дня безуспешно лечился водкой и чуть не умер. После встречи со змеей мужчина не захотел обращаться к медикам. Через время место укуса опухло, а мягкие ткани начали отмирать.