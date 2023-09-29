Проломили голову и привязали к стулу: подробности загадочного убийства екатеринбурженки

28 сентября в Свердловской области обнаружили тело 39-летней екатеринбурженки, привязанное к стулу. Согласно новой информации от источника, у погибшей была проломлена голова. Об этом сообщает kp.ru.

Следствие предполагает, что преступление совершил разнорабочий, который охранял дачный участок женщины. 26 сентября она оставила в квартире малолетнего сына и поехала в загородный дом на автомобиле марки «Рено». При этом днем ранее жительница Екатеринбурга перестала выходить на связь с родственниками.

О пропаже женщины в полицию заявил ее бывший супруг. Дело в том, что ребенок начал беспокоиться из-за долгого отсутствия мамы и позвонил отцу, который, в свою очередь, обратился за помощью к правоохранителям.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Специалисты провели опрос соседей по даче екатеринбурженки и вышли на след подозреваемого разнорабочего. Выяснилось, что мужчина появился на территории поселка практически сразу после покупки женщиной недвижимости.

Ранее мы писали, что 52-летний житель Омска заступился за соседок, после чего его ударили по голове сначала молотком, а затем еще и телевизором. Мужчина получил черепно-мозговую травму и скончался.