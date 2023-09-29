«Не знаем, кто убил»: в Екатеринбурге нашли труп 39-летней женщины на дачном участке

В Екатеринбурге 39-летняя местная жительница пропала, а после ее нашли мертвой на собственном дачном участке. Родные погибшей не сомневаются, что было совершено убийство. Об этом сообщает E1.ru.

Члены семьи умершей женщины рассказали журналистам, что 25 сентября она перестала выходить на связь. Забрав сына из школы и оставив его в квартире, она отправилась в свой загородный дом, чтобы посмотреть, как продвигается строительство. Известно, что россиянка облагораживала участок. Для того, чтобы поставить забор, она наняла рабочего, которому платила 1500 рублей в день.

Вечером обеспокоенный мальчик позвонил отцу и сообщил, что мама не вернулась. Утром родные уже забили тревогу. Когда они прибыли на дачный участок, то женщина была мертва.

«Мы не знаем, кто убил, но, по ходу, это работник, который на ее даче ставил забор. Наверное, он что-то не сделал, она стала ругаться, мол: «За что я деньги тебе плачу?» Но это только мое предположение», - поделилась своей версией случившегося мама погибшей.

К слову, близкие умершей признались, что у нее не было ни врагов, ни конфликтов с кем-либо.

В СК комментировать произошедшее не стали.

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