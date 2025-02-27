«Пролетел несколько метров»: выяснилось, как мать в Подмосковье хотела избавиться от младенца

Ребенка, найденного 27 февраля в мусорном пакете в Подмосковье, выбросили в мусоропровод. Об этом узнал РЕН ТВ.

Напомним — малыша обнаружили из-за его громкого плача. На место тут же вызвали представителей экстренных служб.

«У меня что-то екнуло. Думаю, кошка не может кричать. Думаю, дай загляну. Фонарик включил и, грубо говоря, офигел», — рассказал житель дома, в котором произошел выброс.

Как уточняется, неустановленная особь женского пола решила спустить младенца по предназначенной для мусора трубе с пролета между первым и вторым этажом.

«Ребенка выкинули в мусоропровод вот на этой лестничной площадке. Он пролетел несколько метров вниз и приземлился на кучу отходов в железном контейнере. Вероятно, это и спасло новорожденному малышу жизнь», — рассказал корреспондент РЕН ТВ.

Сейчас полиция ищет преступницу. Ребенка обследовали врачи — по предварительной информации, его жизни ничего не угрожает.

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