Прокуратура проверит блогера Эдварда Била после видео с избиением бездомных

Члены религиозного общества «Братство Морозов-Златоуст» требуют провести проверку в отношении блогера Эдварда Била. Причиной стали видео, на которых он избивает бездомных.

Общественники обратили внимание на видео с пранками Била, где тот переодевался в пенсионеров и, по мнению братства, избивал бездомных людей. Они насчитали 650 таких правонарушений, сообщает Телеграм-канал Mash.

Заявители считают, что своими поступками Бил оскорбляет россиян. Они написали заявление и потребовали стереть контент с подобными видео. Своим поведением, уверены члены организации, Эдвард хочет размыть духовно-нравственные ценности у молодежи.

Ранее организация подавала иск в отношении блогера Амирана Сардарова. Представители общества потребовали от него десять миллионов рублей за моральный ущерб.

Напомним, блогер Эдвард Бил скандально прославился после ДТП, которое случилось 1 апреля 2021 года в центре Москвы. При выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади автомобиль блогера попал в аварию, в результате были повреждены четыре машины. Тогда в аварии серьезно пострадала Мария Артемова, находившаяся за рулем Volkswagen. Она получила серьезнейшие травмы и перенесла несколько операций. Сначала она требовала ужесточить меру пресечения человеку, по вине которого стала инвалидом, но затем пошла на мировое соглашение с блогером.

Блогера осудили на один год и два месяца колонии общего режима. В ноябре 2022 года он вышел на свободу.