Приговор пересмотрели: виновного в ДТП блогера Эдварда Била отправили за решетку

Блогера Эдварда Била отправили за решетку на год и два месяца. Отбывать срок он будет в колонии общего режима. Ранее суд посчитал достаточным наказанием для виновника ДТП ограничение свободы на два года и лишение прав на три. Но прокуратура требовала ужесточить приговор — суд пошел навстречу. Однако и в этот раз сторона обвинения осталась недовольна вынесенным вердиктом и будет требовать назначить еще более строгое наказание, сообщает телеграм-канал Shot.

Эдуарда Биля взяли под стражу в зале суда.

Три дня назад фигурант уголовного дела заявлял, что рассчитывает на условный срок или на ограничение свободы. «Я готов, но для моей семьи это был бы сильный удар, да и для самой Марии», — сказал он.

ДТП в центре Москвы по вине блогера случилось 1 апреля 2021 года. Тогда в аварии серьезно пострадала Мария Артемова. Она получила серьезнейшие травмы и перенесла несколько операций. Сначала она требовала ужесточить меру пресечения человеку, по вине которого стала инвалидом, но затем пошла на мировое соглашение с Билем.

Блогер финансово помогал пострадавшей женщине. В общей сложности он оплатил ее лечение на сумму более 11 млн рублей, что подтверждал и супруг Марии Артемовой. После она заявила, что не хотела бы, чтобы Эдуард получил реальный срок заключения. Но суд вынес решение: Эдвард Бил отправляется в колонию.