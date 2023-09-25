Проходившего мимо бара мужчину силой затащили в заведение и не хотели отпускать

В Новосибирске мужчину силой затащили в бар, но ему не понравилось действие горожан. Все случилось из-за разбитого стекла. О подробностях этой истории сообщает kp.ru.

По данным источника, все произошло в ночь на 25 сентября в заведении на площади Ленина. Житель спокойно гулял по центру города, а потом был втянут в скандал. Посетители бара решили, что это именно он сломал стекло и задержали предполагаемого «хулигана».

Директор бара рассказал журналистам, что поздно ночью при выходе из заведения гости разбили стекло двери. Этот звук услышали другие посетители, которые решили поймать злоумышленника. Они подумали на гуляющего мимо мужчину и силой затащили его в бар.

«Хотя к тому моменту, наши сотрудники уже разбирались с теми людьми, кто действительно это сделал», – подчеркнул хозяин заведения.

Ситуация была разрешена, когда сотрудники объяснили гостям, что они ошиблись. После этого мужчина ушел из заведения.

Ранее мы писали о том, как в Москве 37-летняя жительница хотела повеселиться в караоке-баре, а в итоге оказалась в больнице с переломом ребер. Девушка обвинила в избиении охранника заведения.

Еще один подобный случай произошел в Казани. Там посетитель бара умер после того, как охранник ударил его в челюсть. Все случилось ночью 3 сентября.