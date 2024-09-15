Пассажиров спас смелый парень: водитель автобуса умер за рулем

Водитель маршрутки во Владивостоке умер за рулем транспортного средства. Жертв и травм среди пассажиров удалось избежать благодаря смелому молодому человеку, передает Telegram-канал Amur Mash.

По данным СМИ, смертельный инцидент произошел в районе остановки «Заря». Водитель маршрутного такси сначала потерял сознание во время поездки, а после и управление над транспортным средством.

Автобус врезался в несколько машин, однако трагедии удалось избежать. Один из пассажиров оперативно перехватил управление машиной и нажал на тормоз.

В результате случившегося никто из находящихся в салоне людей не пострадал. Водитель умер, по предварительным данным, из-за остановки сердца.

Ранее в Приморье пассажирка такси выпрыгнула на трассу из-за странного водителя. При этом мужчина даже не заметил ее исчезновения.