Проезжающая мимо села Морозово женщина спасла лес от пожара при помощи веника
Проезжающая мимо села Морозово женщина спасла лес от пожара при помощи веника. Об этом сообщает издание kp.ru.
Известно, что жительница Новосибирска увидела, как в лесной полосе горит сухая трава. Она решила не ждать приезда специалистов и самостоятельно принялась тушить пожар. Для этого женщина «вооружилась самодельным веником из веток».
По информации источника, когда приехали специалисты, жительница Новосибирска не покинула место ЧП, а осталась, чтобы оказать им свое содействие.
«Благодаря им и прекрасной смелой женщине предотвращена угроза перехода огня на земли лесного фонда», — рассказали в Минприроды НСО.
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