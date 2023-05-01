Проезжающая мимо села Морозово женщина спасла лес от пожара при помощи веника. Об этом сообщает издание kp.ru.

Известно, что жительница Новосибирска увидела, как в лесной полосе горит сухая трава. Она решила не ждать приезда специалистов и самостоятельно принялась тушить пожар. Для этого женщина «вооружилась самодельным веником из веток».

По информации источника, когда приехали специалисты, жительница Новосибирска не покинула место ЧП, а осталась, чтобы оказать им свое содействие.

«Благодаря им и прекрасной смелой женщине предотвращена угроза перехода огня на земли лесного фонда», — рассказали в Минприроды НСО.

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