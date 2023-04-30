Неудовлетворенная женщина откусила мужу жизненно важный орган

Громкая семейная драма произошла в Подмосковье.

29 апреля семейная пара отмечала день рождение друга на природе. Все как положено: костер, шашлыки, алкоголь, одноразовая посуда, музыка. Классика русского весеннего отдыха.

Праздник близился к завершению. Компания была в приподнятом настроении. Все начали собираться. Однако Юлия (имя изменено) захотела продолжения банкета и начала приглашать всех к себе домой.

Эта идея не понравилась супругу неугомонной женщины. Между ними завязался острый спор, переросший в конфликт.

Поругавшиеся супруги собрали вещи и отправились в сторону дома в агрессивном настроении.

В лифте столкновение между мужем и женой достигло своего пика. Разъяренная женщина набросилась на мужа и откусила ему нос.

Скорая помощь отвезла пострадавшего в медицинское учреждение, где ему была оказана вся необходимая помощь. Вернуть прежний вид лица однако же не удалось. Поэтому мужчине этот праздник запомнится на всю жизнь.

Простить такое своей жене потерпевший не смог. После больницы он отправился в полицию и написал заявление на супругу.

Уроженцы Волгограда прожили вместе 7 лет и родили двоих детей. Также у пока еще супругов имеется квартира, купленная в ипотеку.