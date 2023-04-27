10-летний школьник из Красногорска вдохнул колпачок от ручки и едва не умер. Об этом сообщает издание mk.ru.

Ребенок в процессе выполнения домашнего задания грыз колпачок шариковой ручки, однако во время очередного вздоха он улетел в бронхи. Все это привело к тому, что мальчик получил легочную травму. Потерпевшего экстренно госпитализировали в местную больницу с хрипами и затрудненным дыханием.

Медицинские сотрудники провели тщательное обследование, в результате которого было подтверждено наличие инородного предмета в бронхах. Вот почему школьник перенес хирургическое вмешательство для его извлечения.

«Мы извлекли инородное тело из правого бронха, восстановив пациенту проходимость дыхательных путей. Операция прошла успешно и заняла около 15 минут», — сообщил врач местной больницы.

Также доктор добавил: если бы ребенок поступил к ним чуть позже, то отек легких мог бы привести к летальному исходу.

На данный момент школьника выписали из медицинского учреждения, и его здоровью ничего не угрожает.

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