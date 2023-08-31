Продолжалось почти два года: мать обвинила сына в сексуальном насилии над 9-летней сестрой

В Санкт-Петербурге мать обвинила старшего сына в сексуальном насилии над девятилетней сестрой. По ее словам, все это продолжалось на протяжении почти двух лет. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным источника, 52-летняя женщина обратилась в полицию поздно вечером, 30 августа. Она рассказала, что 16-летний сын совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее девятилетней дочери. Мать отметила, что все происходило с осени 2021 года.

Правоохранители СК Красносельского района будут разбираться в этой семейной драме. Сообщается, что на данный момент проводится проверка после обращения жительницы.

Похожая история произошла в Индии, но там мать позволила сыну издеваться над сестрой. Мужчина год принуждал родную сестру к сексу. При этом мать молодых людей была на стороне сына и просила дочь смириться с происходящим и никому не рассказывать. Мужчина был экзорцистом и владел несколькими магическими техниками. Спустя месяцы девушка все-таки обратилась в полицию.

Ранее мы писали о том, как в Калининграде конюх похитил девочку и пытался увезти в Узбекистан для женитьбы. Неудавшееся сватовство произошло еще 29 августа. Мужчина хотел распрощаться с холостой жизнью, вот только подходящую невесту все никак не мог найти. Тогда он заинтересовался несовершеннолетней посетительницей клуба, в котором трудился, и решил, что она ему вполне подойдет для брака.