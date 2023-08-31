В Калининграде конюх похитил девочку и пытался увезти в Узбекистан для женитьбы

В Калининграде работник конного клуба похитил и пытался вывезти из страны 16-летнюю школьницу, чтобы жениться на ней. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

По данным источника, неудавшееся сватовство произошло еще 29 августа. Уроженец Узбекистана хотел распрощаться с холостой жизнью, вот только подходящую невесту все никак не мог найти. Тогда он заинтересовался несовершеннолетней посетительницей клуба, в котором трудился, и решил, что она ему вполне подойдет для брака.

В один из дней мигрант, угрожая подростку ножом, похитил ее и повез в аэропорт. Он намеревался улететь вместе с будущей женой к себе на Родину и уже там сыграть свадьбу. Однако все пошло не по плану. Уже в самолете школьница смогла подать сигнал о помощи, который увидели бортпроводники и вызвали полицию. Мужчину передали сотрудникам миграционной службы.

Ранее стало известно, что таксист, шесть лет насиловавший падчерицу, все это время угрожал ей, что оставит ее с матерью без жилья. Об этом рассказала сама пострадавшая, как только оказалась в безопасности.