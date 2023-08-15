«Считала сына Богом»: брат-экзорцист год насиловал родную сестру с позволения матери

В Индии мужчина год принуждал родную сестру к сексу. При этом мать молодых людей была на стороне сына и просила дочь смириться с происходящим и никому не рассказывать. Однако спустя месяцы девушка все-таки обратилась в полицию.

Как утверждает жительница города Канпур, брат на протяжении долгого времени избивал и насиловал ее, при этом угрожая своими мистическими способностями. Мужчина был экзорцистом и владел несколькими магическими техниками. Благодаря этому ему удавалось держать в страхе всю семью. А мать так и вовсе, по словам пострадавшей, «считала сына Богом».

Родительница молодых людей всегда знала, чем они занимаются, и была не против этого. Она считала, что дочь должна подчиняться брату. При этом до конца женщина все-таки не верила, что он способен на изнасилование родной сестры.

После того, как о преступлениях стало известно, подозреваемый экзорцист был задержан, а его мать допрошена. Как сообщил прокурор, молодому человеку предъявлены серьезные обвинения. Решение же по поводу его родительницы пока не принято.

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