Опубликовано 25 июля 2024, 09:32
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Продавец мопедов из хулиганских мотивов открыл стрельбу в сторону российского подростка
В Приморье продавец мопедов из хулиганских мотивов расстрелял подростка.
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В приморском городе Находке продавец мопедов из хулиганских побуждений расстрелял подростка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
По данным ведомства, ЧП произошло накануне днем. В результате стрельбы пострадал мальчик 2009 года рождения. Врачи зафиксировали у него ушибы спины. При этом пока не установлено, из чего именно стрелял злоумышленник.
В настоящий момент стрелка задержали, против него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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Автор:Евгений Медведев