Продавец мопедов из хулиганских мотивов открыл стрельбу в сторону российского подростка

В приморском городе Находке продавец мопедов из хулиганских побуждений расстрелял подростка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне днем. В результате стрельбы пострадал мальчик 2009 года рождения. Врачи зафиксировали у него ушибы спины. При этом пока не установлено, из чего именно стрелял злоумышленник.

В настоящий момент стрелка задержали, против него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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