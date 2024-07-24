Взяли из тумбочки магнитный ключ от калитки: трое детей совершили дерзкий побег из садика

В Улэн-Удэ юные воспитанники детского сада решили сбежать из учреждения, но вскоре были пойманы. Беглецы украли ключи от калитки и вырвались на свободу, передает Telegram-канал «Тивиком News».

По данным СМИ, инцидент произошел в Железнодорожном районе города. Воспитанники одного из дошкольных учреждений похитили из тумбочки магнитный ключ от калитки. После этого они дождались прогулки и, оказавшись у двери, отперли ее. Сам момент дерзкого побега зафиксировали камеры наружного наблюдения.

Однако далеко убежать у троих детсадовцев не получилось. Вскоре их поймали на улице и отвели обратно. Комитет по образованию Улан-Удэ организовал проверку по факту случившегося.

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